Миронов поздравил десантников с Днем ВДВ

Он возложил цветы к монументу погибшим воинам-десантникам шестой роты

Один из лидеров партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов возложил цветы к монументу погибшим воинам-десантникам 6 роты. Отдать дань памяти героям в понедельник собрались и другие ветераны ВДВ. Миронов поздравил всех с праздником и напомнил слова первого командующего "голубых беретов", сообщает "ТВ Центр".

"Мы навсегда запомнили девиз Василия Филипповича Маргелова, нашего "Дяди Васи", он говорил очень просто - десантник вступает в бой тогда, когда любой солдат другого рода войск считает его проигранным. На этом мы стояли, стоим и стоять будем", - заявил Миронов.

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