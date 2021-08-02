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В Москве прошел забег "За наших" в поддержку Олимпийской сборной России

13:10
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Участники растянули 15-метровые ленты триколора

В Москве прошел спортивный забег с препятствиями "За наших", организованный "Молодой гвардией" в поддержку российской сборной на Олимпийских играх в Токио.

В нем принял участие член Общественной палаты России Евгений Нифантьев. Забег состоялся на Борисовских прудах, участники спортивного забега растянули 15-метровые ленты триколора.

"Из-за политической ситуации наши спортсмены вынуждены выступать под флагом Олимпийского комитета России и сегодня им особенно нужна наша зрительская поддержка", - подчеркнул Нифантьев.

Общественник отметил, что наши спортсмены на Олимпийских играх демонстрируют невероятную силу духа и завоевывают для страны медали, несмотря на обстоятельства.

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Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев
Евгений Нифантьев
Евгений Нифантьев
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