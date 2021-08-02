Названы дата и место прощания с Ясеном Засурским

Похоронят президента журфака МГУ на Троекуровском кладбище

Прощание с Ясеном Засурским пройдет 4 августа во дворе журфака МГУ. Такое решение принято из-за нестабильной ситуации по коронавирусу.

Церемония прощания и возложения цветов к гробу Засурского начнется в 12:30, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу факультета журналистики. Отпевание состоится в храме Святой Татьяны в узком кругу родных.

Похоронят Засурского на Троекуровском кладбище Москвы.

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет, с 1965 по 2007 годы, он был деканом журфака.

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