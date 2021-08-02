В Якутии посреди дня пропало солнце (видео)

В регионе бушуют лесные пожары

В якутском селе Кобяй посреди дня пропало солнце. Местные жители засняли необычное явление на видео.

Дым и пепел заволокли небо так, что солнечные лучи перестали попадать на землю. На улице стало темно, как ночью.

"Мы очень испугались. Стало светлее примерно через час. С неба падает пепел", – рассказали жители села.

Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается сложной. Горит более 1,3 миллиона гектар леса. В тушении задействованы более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.

Пожары произошли не только из-за аномально жаркой погоды. По словам главы Якутии Айсена Николаева, есть как умышленные, так и непредумышленные поджоги. По 25 случаям лесных пожаров возбуждены уголовные дела.

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