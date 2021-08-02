Гимнаст Аблязин принес России серебро в опорном прыжке на ОИ

В медальном зачете российская сборная идет пятой

На летних Олимпийских играх в Токио серебряную медаль в опорном прыжке завоевал российский гимнаст Денис Аблязин.

Спортсмен набрал 14,783 балла. Золото досталось представителю Южной Кореи Син Джи Хвану. Артур Давтян из Армении стал третьим.

В медальном зачете российская сборная идет пятой. На счету команды 12 золотых, 21 серебряная и 15 бронзовых наград.

Ранее в понедельник серебряным призером ОИ стал российский стрелок Сергей Каменский. 33-летний спортсмен показал второй результат в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 метров.

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