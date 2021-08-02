ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гимнаст Аблязин принес России серебро в опорном прыжке на ОИ

13:56
  • понедельник
  • 02 августа 2021

В медальном зачете российская сборная идет пятой

На летних Олимпийских играх в Токио серебряную медаль в опорном прыжке завоевал российский гимнаст Денис Аблязин.
МОК не выявил положительных допинг-тестов у российских олимпийцев

Спортсмен набрал 14,783 балла. Золото досталось представителю Южной Кореи Син Джи Хвану. Артур Давтян из Армении стал третьим.

В медальном зачете российская сборная идет пятой. На счету команды 12 золотых, 21 серебряная и 15 бронзовых наград.

Ранее в понедельник серебряным призером ОИ стал российский стрелок Сергей Каменский. 33-летний спортсмен показал второй результат в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 метров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Российский спортсмен Денис Аблязин
Российский спортсмен Денис Аблязин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.