Украинца осудили за попытку вывезти из России компоненты к ЗРК

Мужчина уже осужден

Суд в Марий Эл приговорил украинца к 3 годам и 4 месяцам колонии за попытку вывезти на Украину компоненты к зенитно-ракетному комплексу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, пишет ТАСС.

В спецслужбе сообщили, что гражданин Украины был задержан с поличным. В ходе следствия уставлено, что мужчина работал на Службу безопасности Украины.

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