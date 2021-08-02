Украинца осудили за попытку вывезти из России компоненты к ЗРК

Мужчина уже осужден
Суд в Марий Эл приговорил украинца к 3 годам и 4 месяцам колонии за попытку вывезти на Украину компоненты к зенитно-ракетному комплексу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, пишет ТАСС.
В спецслужбе сообщили, что гражданин Украины был задержан с поличным. В ходе следствия уставлено, что мужчина работал на Службу безопасности Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram