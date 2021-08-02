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Из-за жары в Греции граждан призвали экономить свет

14:09
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Во многих районах страны температура достигает 47 градусов по Цельсию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил с призывом к гражданам после экстренного совещания. Он заявил, что страна столкнулась с сильнейшей волной жары с 1987 года. Это привело к значительной нагрузке на энергетическую систему.
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Как подчеркнул Мицотакис, потребителям следует "в максимально возможной степени снизить спрос, особенно в часы пик".

"Я хочу заверить всех жителей, что все, что было можно сделать для обеспечения электроснабжения страны, сделано", - добавил премьер (цитата по ТАСС).

Крайне жаркая погода установилась в Греции в последнюю неделю. Во многих районах температура достигает 44-47 градусов по Цельсию в тени. Синоптики предупреждают, что этот период может продлиться около 12 дней.

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