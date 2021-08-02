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"Упавшего замертво" от коронавируса приговорили к реальному сроку

14:15
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Соучастники получили условные сроки

Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, который сымитировал приступ COVID-19 в метро, к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.

Молодой человек осужден по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Остальные соучастники видео - Станислав Мелихов и Артур Исаченко - получили условные сроки, сообщил ТАСС адвокат пранкера Роман Шахманов.

Джабаров не будет обжаловать приговор. Блогера могут освободить через три недели с учетом времени, проведенного в СИЗО.

В начале февраля 2020 года в интернете появилось видео, на котором Джаборов внезапно падает на пол вагона метро и имитирует приступ, а его сообщники кричат, что у их товарища опасная коронавирусная инфекция. Спустя время пранкера задержали. Свою вину он полностью признал и попросил прощения у россиян.  

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