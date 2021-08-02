Российский борец Емелин завоевал бронзовую медаль Олимпиады

Это 16-ая бронза для сборной в Токио

В копилку сборной России на Олимпийских играх в Токио отправилась еще одна бронзовая медаль - ее добыл на соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов Сергей Емелин.

Он оказался сильнее Виктора Чобану из Молдавии. Итоговый счет - 12:1.

В настоящее время команда ОКР идет пятой в медальном зачете. На ее счету 12 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых наград.

Ранее в понедельник серебряную медаль в опорном прыжке завоевал российский гимнаст Денис Аблязин. Спортсмен набрал 14,783 балла.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram