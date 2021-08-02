Елена Кац отметила ведущую роль десантных войск в локальных вооруженных конфликтах

Десантники всегда первыми вступают в бой

Десантники всегда были и остаются авангардом Вооруженных Сил России и гордостью армии. Об этом заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню воздушно-десантных войск. Она назвала десантников элитой российских войск.

"В каждом вооруженном конфликте, а особенно во время афганских событий, ВДВ были первыми, кто вступал в бой. Мы помним, что бойцы 345-го парашютно-десантного полка были на острие атаки, во время спецоперации по взятию под контроль Кабула и штурму дворца Амина. И впоследствии, не только в Афганистане, десантников бросали туда, где было труднее всего. Мы всегда будем помнить об этом. Спасибо вам за мужество! Вечная память тем, кто отдал жизнь, исполняя свой долг!" - сказала Кац в ходе торжественного мероприятия в Афганском сквере в Новогирееве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram