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"Предпосылок нет": Минпромторг - об угрозе пустых полок в магазинах

14:33
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Речь идет о законопроекте по утилизации товаров и упаковки

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров дал интервью РБК-ТВ, в котором, в частности, ответил на вопрос о том, возможно ли появление пустых полок в магазинах страны из-за законопроекта по утилизации товаров и упаковки.
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"Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет", - сказал глава ведомства.

Власти, добавил он, будут консультироваться с бизнесом по изложенным в законопроекте требованиям. Уточняется, что есть возможность их применения в пилотном режиме.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли и Ассоциация компаний розничной торговли заявляли, что подготовленный Минприроды законопроект создает риски ухода торговли в "серую зону".

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