ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны возможные соперники "Спартака" в Лиге чемпионов

14:46
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Но сначала москвичам надо пройти португальскую "Бенфику"

В понедельник в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Московский "Спартак" узнал своих потенциальных соперников по этому этапу турнира.
Стадион московского "Спартака" стал COVID-free зоной

Если столичный клуб выйдет в данную стадию, то встретится там с победителем пары ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания). Первые матчи состоятся 17 и 18 августа, ответные - 24 и 25 августа.

Сначала же "красно-белым" предстоит сыграть в третьем квалификационном раунде ЛЧ с португальской "Бенфикой".

Уже 4 августа команды сойдутся в Москве, 10 августа - в Лиссабоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Игроки ФК "Спартак"
Игроки ФК "Спартак"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.