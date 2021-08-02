Стали известны возможные соперники "Спартака" в Лиге чемпионов

Но сначала москвичам надо пройти португальскую "Бенфику"

В понедельник в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Московский "Спартак" узнал своих потенциальных соперников по этому этапу турнира.

Если столичный клуб выйдет в данную стадию, то встретится там с победителем пары ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания). Первые матчи состоятся 17 и 18 августа, ответные - 24 и 25 августа.

Сначала же "красно-белым" предстоит сыграть в третьем квалификационном раунде ЛЧ с португальской "Бенфикой".

Уже 4 августа команды сойдутся в Москве, 10 августа - в Лиссабоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram