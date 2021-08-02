Россия взяла 50-ю медаль на Олимпиаде в Токио

Очередную бронзу команде принес борец Сергей Семенов
В соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов на Олимпийских играх в Токио бронзу завоевал россиянин Сергей Семенов.
Он победил Ясмани Фернандеса из Чили по последнему результативному действию.
Таким образом, на счету российской сборной уже 50 медалей - 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. Команда идет пятой в общем зачете.
Олимпиада продлится до 8 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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