Россия взяла 50-ю медаль на Олимпиаде в Токио

Очередную бронзу команде принес борец Сергей Семенов

В соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов на Олимпийских играх в Токио бронзу завоевал россиянин Сергей Семенов.

Он победил Ясмани Фернандеса из Чили по последнему результативному действию.

Таким образом, на счету российской сборной уже 50 медалей - 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. Команда идет пятой в общем зачете.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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