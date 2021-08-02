Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу

Варшава поможет девушке сохранить карьеру

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

На данный момент девушка находится в контакте с польскими дипломатами в Токио, заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач. Благодаря этой визе Тимановская сможет в ближайшие дни вылететь в Варшаву.

"Польша сделает все необходимое, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал министр иностранных дел в Twitter.

Тимановская заявила, что на нее оказывается давление и возвращаться в Белоруссию она не собирается.

Ранее 24-летняя Тимановская негативно отреагировала в соцсетях на решение тренерского штаба перебросить ее на эстафету 4х400 метров, сняв с бега на дистанциях 100 и 200 метров. В ответ Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) распорядился отправить спортсменку домой "в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием".

Международный олимпийский комитет (МОК) взял на контроль ситуацию с отстранением белорусской бегуньи и потребовал от Минска разъяснений.

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