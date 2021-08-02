Россиян предупредили о применении "грязных технологий" на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова попросила дать "общественный бой" кандидатам-двойникам

Председатель ЦИК России Элла Памфилова предупредила избирателей об участии в выборах в сентябре кандидатов-двойников. По ее мнению, цель "грязной технологии" — не дать победить достойному кандидату.

"В ряде случаев меняют фамилию, имя и даже отчество — идут даже на это, чтобы поучаствовать в грязных технологиях. К сожалению, закон не содержит прямого запрета на такие технологии. Если такие кандидаты подают все документы правильно оформленными, мы должны их зарегистрировать", — рассказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник. Трансляция заседания ведется на сайте комиссии.

Председатель Центризбиркома при этом уверена, что россияне — это образованные люди, которые смогут отличить настоящего кандидата от его двойников.

"Но мы должны им в этом помочь… Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии. В обществе должно быть полное неприятие таких методов", — призвала Памфилова.

Если кандидат незадолго до выборов сменил фамилию и имя, в соответствии с законом в бюллетене указывается прежняя фамилию имя и отчество, напомнили в ЦИК.

В сентябре в России пройдут многодневные выборы. Отдать голос за федеральных и региональных депутатов, а также глав регионов можно будет с 17 по 19 сентября. В некоторых регионах пройдет онлайн-голосование. Подробнее об этом читайте в нашем материале по ссылке.

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