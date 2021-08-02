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Бывший посол США в России извинился за хвастовство

15:25
  • понедельник
  • 02 августа 2021

По его словам, на него напал "рой российских троллей"

В частной переписке с анонимным пользователем в Twitter бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол ответил на критику в свой адрес, заявив, что живет "в гигантском доме в раю" и зарабатывает почти миллион долларов в год, передает Fox News.
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Кроме того, он отметил, что работает в лучшем университете мира, имеет множество поклонников, а без российской визы чувствует себя неплохо.

"Я написал это сообщение в частном канале. Не ожидал, что его опубликуют. И все равно это было ошибкой. Я приношу извинения. Это было высокомерно и глупо", - написал Макфол в Twitter позднее.

Свое поведение экс-посол объяснил тем, что на него напал "рой троллей из России".

Макфол работал в Москве в 2012-2014 годах. Сейчас он преподает в Стэнфордском университете. Въезд в Россию ему запрещен.

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