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Украинский МИД грозит России "камнями с неба"

15:16
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Киев все еще мечтает однажды "вернуть" Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью журналисту Евгению Киселеву, в котором заявил, что "возвращение" Крыма - вопрос времени.
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Украине, считает глава МИД этой страны, следует вести ту же политику, что и французской элите, когда та спорила с Пруссией из-за Эльзаса и Лотарингии.

"Как писали во время аннексии, "главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба". Пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени", - сказал министр.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма, воссоединившегося с Россией по итогам народного референдума, закрыт навсегда. Тем не менее, украинские власти продолжают говорить о планах "вернуть" полуостров.

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