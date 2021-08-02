Вдова Меньшова вернется на сцену после перенесенного ковида

Актриса Вера Алентова выступит в Театре имени Пушкина 11 и 12 августа

Народная артистка России, актриса театра и кино Вера Алентова в августе вернется на сцену Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, вдова Владимира Меньшова сыграет в спектаклях 11 и 12 августа. Спектакль "Семейка Краузе" с Алентовой в главной роли будет показан 11 августа. 12 августа пройдет спектакль "Ложные признания" режиссера Евгения Писарева, главные роли исполняют Виктория Исакова и Вера Алентова.

Летом Алентова переболела ковидом. Она была госпитализирована одновременно со своим супругом, режиссером Владимиром Меньшовым. Муж Алентовой умер от последствий коронавирусной инфекции 5 июля.

Актриса Вера Алентова также известна как киноактриса. Она сыграла в фильмах "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит", "Зависть богов" и других.

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