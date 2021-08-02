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Более 80% депутатов и сотрудников Мособлдумы привились от COVID-19

15:48
  • понедельник
  • 02 августа 2021

В Подмосковье созданы все условия для вакцинации

Более 80% депутатов и сотрудников Мособлдумы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

"Многие сделали прививки еще в начале года, поэтому сейчас пошли уже на "второй круг" - на ревакцинацию", - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в Подмосковье созданы все условия для вакцинации: развернуто 368 пунктов, доступно 3 миллиона доз трех разных вакцин.

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