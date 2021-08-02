Более 80% депутатов и сотрудников Мособлдумы привились от COVID-19

В Подмосковье созданы все условия для вакцинации
Более 80% депутатов и сотрудников Мособлдумы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.
"Многие сделали прививки еще в начале года, поэтому сейчас пошли уже на "второй круг" - на ревакцинацию", - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он напомнил, что в Подмосковье созданы все условия для вакцинации: развернуто 368 пунктов, доступно 3 миллиона доз трех разных вакцин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram