Белорусский союз журналистов заморозил свое участие в Международной федерации

В БСЖ отмечают отсутствие солидарности
Как указано на сайте Белорусского союза журналистов, объединение приостанавливает свое участие в Международной федерации журналистов.
В заявлении сказано, что БСЖ при этом приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ.
Решение объясняется тем, что чиновники Международной федерации систематически игнорируют позицию Белорусского союза журналистов.
Кроме того, в БСЖ отмечают отсутствие солидарности с белорусскими журналистами. Это касается в том числе ситуаций, когда иностранные государства нарушают их права и свободы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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