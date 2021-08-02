Белорусский союз журналистов заморозил свое участие в Международной федерации

В БСЖ отмечают отсутствие солидарности

Как указано на сайте Белорусского союза журналистов, объединение приостанавливает свое участие в Международной федерации журналистов.

В заявлении сказано, что БСЖ при этом приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ.

Решение объясняется тем, что чиновники Международной федерации систематически игнорируют позицию Белорусского союза журналистов.

Кроме того, в БСЖ отмечают отсутствие солидарности с белорусскими журналистами. Это касается в том числе ситуаций, когда иностранные государства нарушают их права и свободы.

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