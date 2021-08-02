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Американские ученые рассказали, как продлить себе жизнь

15:58
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Всё дело в употреблении в пищу определенных продуктов

В журнале American Journal of Clinical Nutrition опубликовали исследование ученых из Университета Су-Фолс в Южной Дакоте и Университета Тафтса в Бостоне, согласно результатам которого богатые жирными кислотами омега-3 продукты способны продлить жизнь.
Найден продукт, вполовину повышающий риск смерти при раке кишечника

Омега-3, указывают авторы, снижает риск воспалений и благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Те, у кого повышенное содержание омега-3, живут в среднем на пять лет дольше, добавляют эксперты.

В пищу рекомендуется употреблять лосось, палтус, тунец, семена льна, семена чиа.

Чтобы предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний, включить их в рацион следует как можно раньше.

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