Американские ученые рассказали, как продлить себе жизнь

Всё дело в употреблении в пищу определенных продуктов

В журнале American Journal of Clinical Nutrition опубликовали исследование ученых из Университета Су-Фолс в Южной Дакоте и Университета Тафтса в Бостоне, согласно результатам которого богатые жирными кислотами омега-3 продукты способны продлить жизнь.

Омега-3, указывают авторы, снижает риск воспалений и благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Те, у кого повышенное содержание омега-3, живут в среднем на пять лет дольше, добавляют эксперты.

В пищу рекомендуется употреблять лосось, палтус, тунец, семена льна, семена чиа.

Чтобы предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний, включить их в рацион следует как можно раньше.

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