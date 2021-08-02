"Павлик, ты трус": Алана Мамаева обратилась к бывшему мужу

Экс-супруга пожаловалась, что футболист высылает 30 тысяч рублей на продукты детям

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева — Алана Мамаева — рассказала о жизни после развода.

"Павлик, ты трус! Пусть теперь за тебя, как и обычно, все решает очередная охотница за бабками! Твои 30 тысяч на продукты детям — дикий стыд. Иди и выпей шампанского на 250 000 евро в Монако, отпразднуешь победу!" — обрушилась она на экс-супруга в инстаграме.

Ранее Алана сообщила, что Мамаев закрутил роман с ее подругой Надеждой.

Мамаевы развелись весной после того, как Алана обвинила мужа в измене. Поначалу у нее не было претензий к бывшему супругу. Однако позже она сообщила, что он решил сократить расходы на семью. Кроме того, он чуть было не отобрал машину, на которой Алана возит детей.

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