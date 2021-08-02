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Аэропорт Симферополя зафиксировал рекордный трафик

16:15
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Показатель на 50 тысяч человек превысил предыдущий рекорд

В минувшем июле аэропорт Симферополя обслужил рекордное количество пассажиров, передает пресс-служба авиаузла. Уточняется, что итоговый показатель - 1,216 миллиона человек.
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"Месячный трафик стал максимальным за все время наблюдений, превысив на 50 тысяч человек предыдущие рекордные показатели, зафиксированные в августе 2020 года", - сказано в сообщении.

Относительно показателя июля прошлого года пассажиропоток вырос на 33%.

"В сравнении с июнем трафик вырос на 21%", - добавили в пресс-службе.

Всего в июле воздушная гавань обслужила 7900 регулярных пассажирских рейсов.

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