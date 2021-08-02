В России выросло энергопотребление

Об этом отчитались в Минэнерго

Как сообщили журналистам в Министерстве энергетики, в июле 2021 года потребление электроэнергии в России превысило показатель июля 2020-го на 6,5%.

"Потребление электроэнергии в России в июле 2021 года составило 83,3 млрд кВт⋅ч, что на 6,5% выше аналогичного показателя прошлого года", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что за этот период выработка электроэнергии выросла на 7%, до 84,6 млрд кВт⋅ч.

В годовом выражении за семь месяцев 2021-го энергопотребление увеличилось на 5,3%.

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