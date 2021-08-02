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Посольство США дало совет россиянам относительно виз

16:41
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Штат консульских сотрудников был сокращен на 75%

Представитель американского посольства в Москве заявил, что россиянам рекомендуется обращаться за неиммиграционными визами в диппредставительства Соединенных Штатов в других странах. Рассмотрение этих вопросов в дипмиссии в России приостановлено.
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"Мы сожалеем, что действия российского правительства заставили нас сократить штат консульских сотрудников на 75%, таким образом делая невозможным оказание соответствующих услуг", - приводит слова дипломата ТАСС.

Уточняется, что посольство США в Москве оставило доступными только услуги в чрезвычайных ситуациях для американских граждан.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что США уволят 182 служащих американских дипмиссий в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Связано это с запретом на найм иностранных сотрудников.

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