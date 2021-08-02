Посольство США дало совет россиянам относительно виз

Штат консульских сотрудников был сокращен на 75%
Представитель американского посольства в Москве заявил, что россиянам рекомендуется обращаться за неиммиграционными визами в диппредставительства Соединенных Штатов в других странах. Рассмотрение этих вопросов в дипмиссии в России приостановлено.
"Мы сожалеем, что действия российского правительства заставили нас сократить штат консульских сотрудников на 75%, таким образом делая невозможным оказание соответствующих услуг", - приводит слова дипломата ТАСС.
Уточняется, что посольство США в Москве оставило доступными только услуги в чрезвычайных ситуациях для американских граждан.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что США уволят 182 служащих американских дипмиссий в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Связано это с запретом на найм иностранных сотрудников.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram