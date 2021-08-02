Российские спортсмены завоевали шесть медалей в 10-й день ОИ

Всего у сборной ROC уже 50 наград

Шестью медалями различного достоинства пополнилась копилка нашей сборной в 10-й день Олимпиады в Токио. Бронзовые награды российской команде принесли спортивная гимнастика и велоспорт у женщин, а также борцы греко-римского стиля в двух весовых категориях. В шаге от золота остановились Сергей Каменский, ставший вторым в стрельбе из винтовки с 50 метров и гимнаст Денис Аблязин, не уступивший по баллам обладателю высшей награды из Южной Кореи.

Свой чемпионский опорный прыжок Денис Аблязин тренировал много лет. Ранее гимнаст уже дважды завоёвывал олимпийское серебро. Хотелось, чтобы на этот раз Аблязин прыгнул на золото. И он сделал это. Но при равном количестве баллов Денис уступил корейскому спортсмену в сложности прыжка.

"Третий мой олимпийский финал в опорном прыжке и третье серебро. После очень серьёзной травмы. Так что я очень рад! Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Моё дело – прыгать. Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит", - заявил спортсмен.

Но всё же олимпийское командное золото есть в копилке российского гимнаста. Серебро - это уже вторая медаль. Ещё одну серебряную медаль для нашей страны завоевал Сергей Каменский в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Ангелина Мельникова - третья в вольных упражнениях.

Для Ангелины это уже третья медаль в Токио: золото в командном многоборье, бронза в личном и теперь ещё одна награда. На олимпийский пьедестал сегодня поднялись и наши велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва. На треке они завоевали бронзу. Сергей Емелин и Сергей Семёнов – каждый в своём весе - заняли третьи места в греко-римской борьбе. Семёнов при этом принёс России юбилейную 50-ю медаль на этой Олимпиаде.

"Результатом доволен, шёл к этому пять последних лет. Хорошо, что грамотно выбрал тактику, победил. И неважно, с каким счетом", - заявил Семенов.

Десятый олимпийский день принёс нашей стране ещё шесть медалей, а всего у российских спортсменов 50 наград, из них 12 золотые. Эти Игры стали одними из самых сложных. Выступать атлетам приходится при пустых трибунах и при строжайших антиковидных ограничениях. В Министерстве спорта России участие в Олимпийских играх в Токио назвали человеческим подвигом.

"Спортсмены выступают очень достойно. Мы видим, что многие достижения, которые показаны в Токио, являются историческими. Многие годы и даже десятилетия в некоторых видах спорта мы не видели таких достижений", - прокомментировал успехи россиян министр спорта Олег Матыцин.

Например, Евгений Рылов впервые за 25 лет завоевал для нашей страны золотую медаль Олимпиады в плавании, победив на дистанции 100 метров на спине. Вот так сегодня чемпиона встречали в Москве - маска с котиком определённо вошла в моду. Сам Евгений оказался удивлён.

На родину с бронзой вернулись российские дзюдоисты. Мадина Таймазова последние две схватки провела с рассечённой бровью и гематомой над глазом. В Японии она стала очень популярной. Но и на родине её встречают как героиню.

"Все эмоции переполняют, очень рада, что нас встретили. Очень приятно, даже не верится", – сказала бронзовый призер Олимпиады Мадина Таймазова.

Теннисист Карен Хачанов завоевал второе место в одиночном разряде. А вот финал парного микста был полностью российским. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Аслана Карацева.

"Круто, что первая олимпиада и получилось привезти золото нам - это что-то невероятное, о чем только можно мечтать, до сих пор нет осознания, что все так получилось, так сложилось, когда вроде было все совсем по-другому в начале", - сказал Рублев.

И на этом Олимпиада ещё не заканчивается - впереди одно из самых зрелищных соревнований - синхронное плавание. Сегодня прошёл предварительный этап - российские спортсменки традиционно лучшие в мире.

Пётр Вершинин. Иван Колесников. "ТВ Центр".

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