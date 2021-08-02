В Петербурге смягчили коронавирусные ограничения

Со 2 августа снимается запрет на работу фудкортов

За сутки в России выявили 23 тысячи 508 новых случаев заболевания. Выздоровели 14 тысяч 893 человека. В Москве учебный год начнётся в традиционном, очном формате. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. В Санкт-Петербурге ситуация улучшается. Сегодня там отменили часть ограничений - начинают принимать посетителей фудкорты, также разрешили возобновить работу аттракционов на открытом воздухе и торговлю на островках в торговых центрах. Главная защита от инфекции - вакцинация. Не затягивать с этим вновь и вновь советуют врачи.

Август – время подготовки к новому учебному году. В московских школах он начнется традиционно с первого звонка. Удаленных занятий не планируется, заявил в интервью мэр Москвы Сергей Собянин. В столице накоплен опыт и есть множество инструментов, помогающих держать заболеваемость под контролем. По данным властей, она снизилась в два раза за время работы системы QR-кодов. На порядок вырос темп вакцинации.

"Мы и без тотальных проверок достигли поставленных целей. Подавляющее большинство предприятий выполнили все требования. В целом отрасли, обозначенные в приказе Роспотребнадзора, по вакцинации превысили 60%. Некоторые предприятия превысили 70–80%", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК.

Тем не менее, расслабляться рано. Традиционные уличные фестивали в ближайшие месяцы проводиться не будут. Хоть и с некоторыми ограничениями, но продуктовые ярмарки продолжат работу. Они активизируют сезонную торговлю, что, в свою очередь, увеличивает конкуренцию и притормаживает рост цен. Пандемия нанесла городу огромный ущерб, который оценивают, предварительно, больше чем в 600 миллиардов рублей. Убытки несет и экономика Санкт-Петербурга. Но ситуация с распространением коронавируса там постепенно улучшается. Власти решили смягчить ограничения.

"Со 2 августа снимается запрет на работу фудкортов и фудплейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия", - говорится на сайте администрации Петербурга.

На площадке нужно создать безопасные санитарные условия для посетителей. В городе уже привиты более миллиона трехсот тысяч человек. Новые партии вакцины завозят в регионы. Пять тысяч доз сегодня поступили в Вологду.

Медики Каспийской флотилии завершили вакцинацию гражданского персонала и членов семей военнослужащих. Иммунизация продолжается в Краснодарском крае.

- Прививку почему решили сделать? - Если вдруг заболею, то легче перенесу. Хочу всем пожелать здоровья и сделать прививку.

В Хакасии военные помогают гражданским врачам, перегруженным работой в "красных зонах". Мобильные пункты развернули прямо на центральной площади.

"На работе сказали - обязательная вакцинация. Моё желание совпадает. Персонал очень хороший: всё спросили, всё уточнили, всё понятно объяснили. Замечательно, мне понравилось", - говорит жительница Абакана Лилия Швец.

Новую партию препарата доставили в Приморье. В 40 клиниках региона можно привиться однокомпонентной вакциной. Первыми там ждут вахтовиков и моряков, чьи командировки могут длиться несколько месяцев.

Виктор Прокушев, Тимур Абдуллаев, Александра Панина, "ТВ Центр".

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