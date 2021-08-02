"Выделялась поведением": подробности скандала с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Бегунья отказалась возвращаться в родную республику из Токио

Вокруг сборной Белоруссии на ОИ в Токио развернулся политический скандал. Бегунья Кристина Тимановская запросила убежища в Европе. Посольство Польши в Японии поспешило выдать ей свою визу. Инициативу польских дипломатов тут же поддержала посол США в Белоруссии, а также ряд других стран Запада.

Возле посольства Польши в Токио образовалось столпотворение репортеров, почти как в олимпийской деревне. В понедельник стало известно, что на территории именно этого дипведомства решила укрыться белорусская спортсменка Кристина Тимановская. Бегунья отказалась возвращаться в родную республику и попросила политического убежища в Европе. Чехия и Польша тут же выразили готовность принять ее у себя.

"Польша предложила Кристине Тимановской гуманитарную визу. На днях она планирует прибыть в Варшаву. Если захочет, сможет продолжить свою спортивную карьеру в Польше. На территории посольства она в полной безопасности. Чувствует себя неплохо. Но, конечно, ситуация в целом наложила свой негативный отпечаток", – заявил Марчин Пшидач, заместитель министра иностранных дел Польши.

Скандал грянул, когда Тимановская разместила в соцсетях видеосообщение. Весьма эмоционально бегунья рассказала, что белорусские чиновники от спорта неожиданно стали заставлять ее принять участие в эстафете четыре по 400 метров. Изначально она должна была выступить в Токио только на дистанциях в 100 и 200 метров. Но несколько белорусских спортсменок не прошли необходимые тесты и их отстранили. После резкой критики и отказа Тимановской брать на себя допнагрузку сотрудники Национального олимпийского комитета Белоруссии сняли ее с других стартов. Официальная формулировка - "Неважное психологическое состояние".

"Она выделялась своим поведением. Мы ее знаем давно. Было что-то странное: то она уединялась, то она не хотела общаться. Молодой коллектив, его не обманешь. К нам уже поступали сигналы, что что-то с девочкой творится", - заявил главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич.

Белорусские депутаты в комментариях себя не сдерживают. Поступок Тимановской в Минске считают неспортивным поведением.

"Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам. Я хочу сказать, что не исключаю даже момент, что это могла быть спланированная политическая акция заранее с учетом того, что проводится в отношении Республики Беларусь", - сообщил Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии.

Про то, что спорт должен быть вне политики, кажется, уже давно позабыли как западные чиновники, так и сами спортсмены во главе с Международным олимпийским комитетом. Вот высказывание представителя германского МИДа по поводу белорусской бегуньи.

"Мы всегда критиковали притеснения, преследования и запугивание независимых СМИ и гражданского общества и, конечно же, спортсменов в Белоруссии. Мы это резко осуждаем! И мы продолжаем призывать белорусские власти уважать основные демократические права и свободы", - сообщила пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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