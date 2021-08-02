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В Германии считают, что "Северный поток - 2" может стать "чем-то вроде динозавра"

16:56
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Немцы опасаются, что проект быстро устареет

Дирк Месснер, руководитель немецкого Федерального ведомства окружающей среды, в интервью редакционной группе RND ответил на вопрос, может ли "Северный поток - 2" быстро устареть из-за перехода на альтернативные источники энергии.
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"Да, "Северный поток - 2" может быстро стать чем-то вроде динозавра среди энергетических проектов, поскольку до 2045 года мы хотим сократить выбросы до нуля", - сказал Месснер.

Газопровод "Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство завершено на 99%.

Соединенные Штаты выступают активным противником проекта.

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