В Германии считают, что "Северный поток - 2" может стать "чем-то вроде динозавра"

Немцы опасаются, что проект быстро устареет
Дирк Месснер, руководитель немецкого Федерального ведомства окружающей среды, в интервью редакционной группе RND ответил на вопрос, может ли "Северный поток - 2" быстро устареть из-за перехода на альтернативные источники энергии.
"Да, "Северный поток - 2" может быстро стать чем-то вроде динозавра среди энергетических проектов, поскольку до 2045 года мы хотим сократить выбросы до нуля", - сказал Месснер.
Газопровод "Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство завершено на 99%.
Соединенные Штаты выступают активным противником проекта.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram