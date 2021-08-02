Около 16,5 млн респондентов опросят во время сельхозпереписи

Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков

Глава Росстата Павел Малков рассказал подробности сельскохозяйственной микропереписи. Мероприятие продлится до конца августа и, по предварительной оценке, охватит около 16,5 миллиона респондентов.

"В микропереписи будут участвовать практически все типы производителей сельхозпродукции. Самая немногочисленная группа — это сельхозорганизации, их почти 42 тысячи", — сообщил Малков на пресс-конференции "Сельхозперепись - 2021: объективный взгляд на изменения в агросекторе" (цитата по ТАСС).

Исключением могут стать только домохозяйства, которые расположены в городской черте, в совсем маленьких селах и в труднодоступных районах страны, добавил он.

Общая стоимость сельскохозяйственной микропереписи на сегодняшний день составляет около четырех миллиардов рублей. "Есть тенденция к сокращению сметы, то есть мы экономим. Окончательную сумму сможем сказать уже после завершения проекта, но сразу отмечу, что большая часть — это оплата труда", — уточнил Малков.

Сельскохозяйственная микроперепись пройдет в России с 1 по 30 августа 2021 года. Цель наблюдения - оценить ресурсную базу и потенциал агросектора страны, а также структурные изменения в сельском хозяйстве.

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