Академик Румянцев: новый стандарт первичной медпомощи потребует квалифицированных врачей

Ориентация на пациента возможна, если в России начнут готовить в достаточном количестве квалифицированных врачей

Академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев прокомментировал выступление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который указал на необходимость разработки нового стандарта первичной медицинской помощи в России.

По мнению Румянцева, разработка нового общероссийского стандарта оказания первичной медпомощи повлечет за собой изменение системы подготовки врачей и потребует современных подходов в области медицинского образования.

"Ориентация на пациента возможна только если в России начнут готовить в достаточном количестве квалифицированных врачей. Соглашусь с Денисом Николаевичем в том, что сейчас программы подготовки специалистов не отвечают современным реалиям. Однако на современном уровне должны быть и зарплаты педагогов-медиков, которые занимаются образованием будущих врачей", — подчеркнул Румянцев.

По мнению академика РАН, для эффективной работы системы подготовки и переподготовки кадров, непрерывного образования, необходимо прекратить отток из медицинских вузов талантливых педагогов. Это можно сделать, только значительно увеличив зарплаты педагогам-медикам, считает Румянцев.

"Главное требование нового стандарта, я уверен, что должны поменяться сами наши доктора и понятие "пациентоцентричности" должно быть в основе этой системе. Когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, консилиумов, а вокруг пациента, создавая ему комфортное и эффективное оказание помощи", — заявил Проценко, выступая ранее на стратегической сессии "Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы".

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