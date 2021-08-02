ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Академик Румянцев: новый стандарт первичной медпомощи потребует квалифицированных врачей

17:11
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Ориентация на пациента возможна, если в России начнут готовить в достаточном количестве квалифицированных врачей

Академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев прокомментировал выступление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который указал на необходимость разработки нового стандарта первичной медицинской помощи в России.

По мнению Румянцева, разработка нового общероссийского стандарта оказания первичной медпомощи повлечет за собой изменение системы подготовки врачей и потребует современных подходов в области медицинского образования.

"Ориентация на пациента возможна только если в России начнут готовить в достаточном количестве квалифицированных врачей. Соглашусь с Денисом Николаевичем в том, что сейчас программы подготовки специалистов не отвечают современным реалиям. Однако на современном уровне должны быть и зарплаты педагогов-медиков, которые занимаются образованием будущих врачей", — подчеркнул Румянцев.

По мнению академика РАН, для эффективной работы системы подготовки и переподготовки кадров, непрерывного образования, необходимо прекратить отток из медицинских вузов талантливых педагогов. Это можно сделать, только значительно увеличив зарплаты педагогам-медикам, считает Румянцев.

"Главное требование нового стандарта, я уверен, что должны поменяться сами наши доктора и понятие "пациентоцентричности" должно быть в основе этой системе. Когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, консилиумов, а вокруг пациента, создавая ему комфортное и эффективное оказание помощи", — заявил Проценко, выступая ранее на стратегической сессии "Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Доктор Румянцев
Доктор Румянцев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.