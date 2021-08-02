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В Госдуме указали на русофобские заявления США

17:15
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Командующий американских ВМС сказал, что Россия пытается "поддеть" Штаты

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что российские военные якобы "поддевают" Штаты на нанесение удара в Черном море. На эти слова отреагировали в Государственной думе России.
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Как написал у себя в Telegram председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, США пытаются "за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне".

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что подобные высказывания крайне опасны и деструктивны.

"Слова Берка особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента с вторжением британского эсминца в территориальные воды России", - добавил депутат.

По его словам, Россия будет тщательно охранять государственную границу и давать жесткий отпор при попытках ее нарушить.

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