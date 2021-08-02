Согласована предельная отпускная цена 50 доз "КовиВака"

Препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, ведомство согласовало предельную отпускную цену 50 доз разработанной в центре имени Чумакова вакцины от коронавируса "КовиВак".

"Новая форма выпуска вакцины содержит 50 доз. Цена за 50 доз составит 21 тыс. 650 рублей, что соответствует ранее согласованным ценам (433 рубля за одну дозу)", - приводит сообщение ФАС ТАСС.

Этот препарат, уточнили в антимонопольной службе, включен в перечень жизненно необходимых и важнейших.

В настоящее время зарегистрированные в стране вакцины от COVID-19 ("Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак") производятся на 12 площадках.

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