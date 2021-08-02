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Согласована предельная отпускная цена 50 доз "КовиВака"

17:42
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, ведомство согласовало предельную отпускную цену 50 доз разработанной в центре имени Чумакова вакцины от коронавируса "КовиВак".
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"Новая форма выпуска вакцины содержит 50 доз. Цена за 50 доз составит 21 тыс. 650 рублей, что соответствует ранее согласованным ценам (433 рубля за одну дозу)", - приводит сообщение ФАС ТАСС.

Этот препарат, уточнили в антимонопольной службе, включен в перечень жизненно необходимых и важнейших.

В настоящее время зарегистрированные в стране вакцины от COVID-19 ("Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак") производятся на 12 площадках.

 
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