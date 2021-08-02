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Есть улучшения: новые данные о состоянии МакSим

17:47
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Певица остается в медикаментозном сне

Пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская поделилась свежими данными относительно состояния артистки, уже около полутора месяцев остающейся в медикаментозном сне.
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"Значительных изменений нет. [Марина] в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения", - приводит слова менеджера ТАСС.

Ранее стало известно, что медики регулируют медикаментозный сон МакSим через дозировку препаратов. Ее периодические возвращают сознание.

В середине июня сообщилось, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, затем состояние артистки ухудшилось.

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