Кудрин оценил экономическую модель России

Председатель СП предлагает наращивать внутренние инвестиции
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью РБК, что нынешняя модель экономики России пока не перешла к инвестиционной модели, а значит, изжила себя.
"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", - сказал глава СП.
Он добавил, что на пятипроцентный ежегодный рост ВВП России может вывести новое качество экспорта. Кроме того, имеет смысл наращивать внутренние инвестиции.
"Вообще экспорт для российской экономики - это бесконечная Вселенная", - уточнил Кудрин.
Вкладываться он считает нужным в здравоохранение и образование.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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