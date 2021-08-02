Кудрин оценил экономическую модель России

Председатель СП предлагает наращивать внутренние инвестиции

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью РБК, что нынешняя модель экономики России пока не перешла к инвестиционной модели, а значит, изжила себя.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", - сказал глава СП.

Он добавил, что на пятипроцентный ежегодный рост ВВП России может вывести новое качество экспорта. Кроме того, имеет смысл наращивать внутренние инвестиции.

"Вообще экспорт для российской экономики - это бесконечная Вселенная", - уточнил Кудрин.

Вкладываться он считает нужным в здравоохранение и образование.

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