ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кудрин оценил экономическую модель России

18:00
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Председатель СП предлагает наращивать внутренние инвестиции

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью РБК, что нынешняя модель экономики России пока не перешла к инвестиционной модели, а значит, изжила себя.

Путин заявил, что экономика России в целом восстановилась
Кудрин назвал причины развала СССР

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", - сказал глава СП.

Он добавил, что на пятипроцентный ежегодный рост ВВП России может вывести новое качество экспорта. Кроме того, имеет смысл наращивать внутренние инвестиции.

"Вообще экспорт для российской экономики - это бесконечная Вселенная", - уточнил Кудрин.

Вкладываться он считает нужным в здравоохранение и образование.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.