Петр Толстой проинспектировал новостройку по реновации в Кузьминках

Заселение здания начнется до конца 2021 года
Депутат Государственной думы от Люблинского округа Петр Толстой вместе с представителями подрядчика и управы района проинспектировал возведенную по программе реновации новостройку в столичном районе Кузьминки.
18-этажное здание с подземной парковкой расположено по адресу улица Юных Ленинцев, дом 73. Площадь квартир начинается от 55 квадратных метров. Во дворе подготовили зоны для будущих детских и спортивных площадок. Заселение участников программы начнется до конца 2021 года.
"Программа реновации была создана, чтобы повысить качество жизни москвичей. В доме все сделано очень хорошо, помещения просторные и чистые. Нужно проследить, чтобы так было везде", - рассказал в ходе инспекции парламентарий.
В настоящее время готовятся к запуску новые лифты, завершается прокладка оптоволокна для интернета. Толстой отметил, что будет контролировать завершающие этапы работ. Управляющую компанию и подрядчика депутат призвал провести эти этапы качественно.
Ранее Толстой отмечал, что Юго-Восточный административный округ остается лидером программы реновации. Так, в Кузьминках, Люблино, Выхино-Жулебино и Капотне в нее входят 537 домов. В новые комфортные квартиры смогут переехать более чем 88 тысяч жителей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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