Путин поздравил Пашиняна с назначением на должность премьера Армении

Парламент Армении нового созыва уже начал свою работу
Президент России Владимир Путин в понедельник направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю его назначения на пост премьер-министра Армении, передает пресс-служба Кремля.
"Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - написал российский лидер.
Путин добавил, что Москва готова продолжать конструктивный диалог с Ереваном - это касается как двусторонней, так и региональной повестки.
Кроме того, президент России пожелал армянскому премьеру успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Парламент Армении нового созыва, выборы в который состоялись 20 июня 2021 года, начал в понедельник работу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram