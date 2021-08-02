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Путин поздравил Пашиняна с назначением на должность премьера Армении

18:17
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Парламент Армении нового созыва уже начал свою работу

Президент России Владимир Путин в понедельник направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю его назначения на пост премьер-министра Армении, передает пресс-служба Кремля.
Путин и Пашинян обсудили Нагорный Карабах

"Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - написал российский лидер.

Путин добавил, что Москва готова продолжать конструктивный диалог с Ереваном - это касается как двусторонней, так и региональной повестки.

Кроме того, президент России пожелал армянскому премьеру успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Парламент Армении нового созыва, выборы в который состоялись 20 июня 2021 года, начал в понедельник работу.

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