В Крыму разрешили ночную работу кафе с полностью привитым персоналом

18 заведений получат специальную табличку

В Крыму разрешили ночную работу первым 18 общепитам, где вакцинировали от COVID-19 весь персонал. Об этом сообщается на сайте правительства Крыма.

"По результатам выезда на объекты, которые подали заявления на работу после 23:00, на данный момент получили разрешение 18 объектов общественного питания. В этих заведениях соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы сотрудники и предоставлен доступ к камерам… Они будут отмечены специальной табличкой", - сказала Ирина Кивико, зампредседателя Совета министров Крыма.

Вице-премьер добавила, что рабочими группами было посещено 54 объекта общественного питания, однако не все субъекты малого и среднего бизнеса оказались готовы: чаще всего отсутствовали камеры, вакцинацию прошли не все сотрудники, либо был предоставлен неполный пакет документов.

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