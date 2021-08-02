Трое детей пострадали в ДТП в Крыму

Авария произошла вблизи села Новоивановка

На дороге Черноморское - Евпатория вблизи села Новоивановка произошла авария, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по Крыму.

Уточняется, что при выезде со второстепенной дороги на главную водитель Skoda Superb не предоставил преимущество и столкнулся c автомобилем Toyota. После этого обе машины врезались еще и в автомобиль Mazda.

"В результате ДТП пострадали пять человек: один ребенок, находившийся в автомобиле Mazda, еще двое детей, водитель и пассажир из автомобиля Skoda Superb", - сказано в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы. Полиция ведет проверку инцидента.

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