Карякин стал первым финалистом Кубка мира по шахматам

Во втором полуфинале встретятся Магнус Карлсен и Ян-Кшиштоф Дуда
Первым финалистом Кубка мира по шахматам в Сочи стал российский гроссмейстер Сергей Карякин. Он обыграл белыми фигурам соотечественника Владимира Федосеева.
Днем ранее первая партия между ними завершилась вничью.
Во втором полуфинале встретятся норвежец Магнус Карлсен и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.
Завершится Кубок мира 6 августа. Призовой фонд соревнования - 1 892 500 долларов.
Победитель и финалист гарантируют себе места на турнире претендентов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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