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Карякин стал первым финалистом Кубка мира по шахматам

18:56
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Во втором полуфинале встретятся Магнус Карлсен и Ян-Кшиштоф Дуда

Первым финалистом Кубка мира по шахматам в Сочи стал российский гроссмейстер Сергей Карякин. Он обыграл белыми фигурам соотечественника Владимира Федосеева.
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Днем ранее первая партия между ними завершилась вничью.

Во втором полуфинале встретятся норвежец Магнус Карлсен и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

Завершится Кубок мира 6 августа. Призовой фонд соревнования - 1 892 500 долларов.

Победитель и финалист гарантируют себе места на турнире претендентов.

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