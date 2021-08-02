Подсчитан ущерб от экономических преступлений в России

Статистику приводит Генпрокуратура

Как следует из данных на портале правовой статистики Генпрокуратуры, за первые шесть месяцев 2021 года сумма ущерба от экономических преступлений в России превысила 142,6 миллиарда рублей.

"Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло почти на 7 тысяч и превысило отметку в 70 тысяч", - уточняется в сообщении.

Там также сказано, что в крупном и особо крупном размере совершены более трети экономических преступлений.

Кроме того, отмечено, что в пределах 4% увеличилось число предварительно расследованных преступлений экономической направленности, совершенных преступным сообществом или организованной группой.

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