ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подсчитан ущерб от экономических преступлений в России

19:10
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Статистику приводит Генпрокуратура

Как следует из данных на портале правовой статистики Генпрокуратуры, за первые шесть месяцев 2021 года сумма ущерба от экономических преступлений в России превысила 142,6 миллиарда рублей.
В России за полгода выросло число онлайн-преступлений

"Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число возросло почти на 7 тысяч и превысило отметку в 70 тысяч", - уточняется в сообщении.

Там также сказано, что в крупном и особо крупном размере совершены более трети экономических преступлений.

Кроме того, отмечено, что в пределах 4% увеличилось число предварительно расследованных преступлений экономической направленности, совершенных преступным сообществом или организованной группой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Генеральная прокуратура России
Генеральная прокуратура России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.