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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

19:41
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Три человека погибли

В турецкой Анталье произошло ДТП с участием автобуса. По предварительной информации, на трассе перевернулась машина, перевозившая российских туристов. Агентство РИА Новости со ссылкой на газету Milliyet передает, что три человека погибли и еще 16 получили ранения. Пострадавших уже отправили в больницу.

Издание TRT сообщает, что в транспортном средстве, водитель которого не справился с управлением, находились иностранные туристы. Телеканал не уточняет их национальность. Авария произошла в районе курорта Манавгат. Туристов везли в аэропорт Антальи.

Обновление (19:51 мск): представители генконсульства России в Анталье подтвердили, что в автобусе находились россияне. Трое из них погибли, пятеро пострадали.

Первые кадры с места аварии:

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