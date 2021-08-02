Россия предложила США обсудить киберугрозы

В аспекте контроля над вооружениями

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва предлагает Вашингтону обсудить киберугрозы в отношении контроля над вооружениями.

Как подчеркнул дипломат, Россия надеется на всеобъемлющий характер диалога с США по кибербезопасности. Вместе с тем посол уточнил, что в 2021 году российские власти направили американцам 35 запросов по поводу кибератак с территории США - реакции на них не последовало.

"Со своей стороны мы полностью удовлетворили десять запросов из США в прошлом году и два обращения в первой половине нынешнего года. Это говорит о том, что нам есть над чем работать", - приводит слова Антонова ТАСС.

Он добавил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы контроля над вооружениями.

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