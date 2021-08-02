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Пострадавшим от наводнения в Германии выплатили более 200 млн евро

20:01
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Запад и юго-запад страны оказались под ударом стихии

Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет рассказал о помощи пострадавшим от наводнений на западе Германии.
Восстановление пострадавшей от наводнения Германии займет несколько лет

"За эти дни выплачено около 215 миллионов евро в виде срочной помощи", - заявил он в эфире канала n-tv.

С 12 июля и на протяжении нескольких дней на западе и юго-западе ФРГ шли ливни. Из-за этого произошли разрушительные наводнения.

Из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Нимс, Зауэр, Эрфт, Прюм и Киль

Погибли свыше 180 человек, более 750 пострадали.

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