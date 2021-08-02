Подробности смертельного ДТП с россиянами в Турции

В перевернувшемся автобусе находились 22 туриста

Трое российских туристов погибли в ДТП с автобусом в Турции, еще пятеро получили тяжелые ранения. Об этом сообщили агентству РИА Новости в генконсульстве России в Анталье.

В компании "Интурист" уточнили, что в перевернувшемся на трассе автобусе находились 22 российских туриста, среди них девять детей. Для родственников пострадавших в аварии туристов открыта "горячая линия". Она доступна по номеру +905383933451.

"Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам. Держим вопрос на контроле и о развитии ситуации сообщим дополнительно", - сказал в понедельник представитель российской дипмиссии.

Ранее о ДТП сообщили турецкие СМИ. Авария произошла в районе курорта Манавгат. Туристов везли в аэропорт Антальи.

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