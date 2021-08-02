Число погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян выросло

Ранее сообщалось о трех жертвах

В ДТП с автобусом с российскими туристами в Турции погибли четыре человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение компании "Интурист".

Ранее поступала информация о трех погибших и пяти тяжело пострадавших (двое из которых - в реанимации).

Известно, что в перевернувшемся на трассе автобусе находились 22 российских туриста, в том числе девять детей. Для родственников пострадавших открыта "горячая линия": +905383933451.

В генконсульстве России в Анталье выразили соболезнования родным и близким погибших. Там добавили, что держат ситуацию на контроле.

Авария произошла в районе курорта Манавгат. Людей везли в аэропорт Антальи. СМИ пишут, что в автобусе были туристы из Самары.

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