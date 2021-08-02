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Опубликовано видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

22:04
  • понедельник
  • 02 августа 2021

По разным данным, жертвами ДТП стали от 3 до 4 человек

Четыре человека погибли, ещё 16 россиян пострадали в ДТП с автобусом недалеко от Антальи. Несколько туристов находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в компании "Интурист". Машина перевозила группу россиян из Самарской области, которые завершали свой отдых и уже направлялись в аэропорт. По данным Минздрава России, трое погибли и пятеро пострадали.

Это первые кадры с места аварии в турецкой провинции Анталья, снятые на мобильный телефон одним из очевидцев. Автобус, в котором находились российские туристы, перевернулся по пути в аэропорт. Видно, как пассажиры, еще до прибытия скорой, пытаются оказать друг другу помощь. В салоне находилось 22 человека, 9 из них - дети. Есть информация о 4 погибших, 16 человек получили  травмы различной степени тяжести. Об обстоятельствах ДТП рассказали в российском генконсульстве.

"По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.  Сотрудник Генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП", - говорится в сообщении генконсульства России в Анталье.

Пять человек получили тяжелые травмы. Двое из них находятся в реанимации. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра.

"В данный момент все туристы находятся в 4 больницах провинции Анталья. Всем оказана помощь", - заявила Дарья Домостроева, пресс-секретарь туроператора "Интурист".

Все находившееся в автобусе туристы – жители Самарской области, сообщили представители "Интуриста". В компании заявили о готовности предоставить возможность родственникам пострадавших в ДТП  оперативно вылететь в Турцию. Телефон горячей линии: +905383933451.

Сергей Псурцев, Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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