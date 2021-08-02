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Правительство выделит 4 млрд рублей на "Пушкинскую карту"

21:13
  • понедельник
  • 02 августа 2021

О запуске этой программы президент объявил в ходе июньской "Прямой линии"

Правительство продолжит поддерживать малый и средний бизнес. Сегодня об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что многие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении. В ряде регионов сохраняются, а в других вводятся новые ограничения для борьбы с  коронавирусом . Для того, чтобы помочь представителям бизнеса пройти этот непростой период, правительство направит дополнительные средства на их поддержку. На субсидии будет выделено 8 миллиардов рублей.

Будет оказана помощь и больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Период бесплатного предоставления лекарств для них увеличен с одного до двух лет. Правительство также выделит почти 4 миллиарда  рублей на первый этап реализации программы "Пушкинская карта". Напомню, о запуске этой программы с 1 сентября президент объявил в ходе июньской "Прямой линии".

"Пушкинская карта" позволит почти 13 миллионам молодых граждан нашей страны получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства. Президент поручил правительству разработать механизм, который поможет каждому желающему юноше или девушке в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный счёт. В этом году номинал карты составит три тысячи рублей. На первых порах в программу войдут более 800 государственных и частных организаций культуры, их количество будет расти из месяца в месяц. Действовать "Пушкинская карта" будет на территории всей страны без ограничений", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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