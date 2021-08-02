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ЦИК зарегистрировал списки трех партий на выборы в Госдуму

20:54
  • понедельник
  • 02 августа 2021

Регистрацию прошли "Партия пенсионеров", "Партия Роста" и "Зеленая альтернатива"

Центризбирком сегодня зарегистрировал для участия в сентябрьских думских выборах еще три общественных объединения: "Партию пенсионеров", "Партию Роста" и "Зеленую альтернативу".

Общефедеральную часть списка "Партии пенсионеров" возглавили председатель ее центрального совета Владимир Бураков и его заместители  - Владимир Ворожцов и Андрей Широков. У "Партии Роста" первыми в списке идут общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер Ирина Миронова. Лидер же партии - Борис Титов - возглавил московскую региональную группу. Во главе "Зеленой альтернативы" также женский триумвират - певица Виктория Дайнеко, экоактивист София Калягина и журналист Ксения Качаева.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова  призвала партии активнее привлекать наблюдателей на предстоящие выборы, чтобы обеспечить достоверный результат. Она также попросила коллег из регионов оперативно проверять и реагировать на информацию о нарушениях в ходе избирательной кампании.

"Я давно предупреждала, что информационная война, желание дискредитировать выборы будет нарастать и разного рода вещи будут осуществляться. Если человек действительно видит нарушения, злоупотребления служебным положением, применение административного ресурса, то, как честный гражданин, он не должен скрываться, он должен подписываться. Нам пишите, у нас "горячая линия". Предавайте это гласности, мы первые, кто заинтересован в том, чтобы предотвращать нарушения. Коллегия, я прошу вас быть очень внимательными. Не пропускайте мимо, если в вашем районе или регионе вы видите, что распространяется откровенная ложь или распространяется какая-то информация, которая может быть и правдой. Тут же реагируйте, проверяйте, оперативно проверяйте. Выясняйте корни, откуда это происходит, если это действительно злоупотребления, нарушения, тут же реагируйте соответствующим образом, не оставляйте без внимания", - призвала председатель ЦИК Элла Памфилова.

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