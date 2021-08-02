Миронов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-десантникам

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" отдал дань памяти героям

Сегодня в России отмечают день ВДВ. Со дня основания "крылатой пехоты" исполнился ровно 91 год. Личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником поздравил Владимир Путин. Он отметил, что бойцы всегда решали ответственные задачи в самых сложных ситуациях, проявляли мужество, отвагу и показывали пример беззаветной преданности родине.

Коррективы в празднование внесла пандемия - массовые мероприятия отменены. Поэтому десантники возлагают цветы к памятникам, общаются в традиционных местах встреч - в столице это парк Горького. Многие пришли туда со своими семьями. История ВДВ началась в 1930 году, когда 12 парашютистов-добровольцев на учениях Московского военного округа высадились под Воронежем. Десантники - это элита Вооруженных сил, с героической историей и своими ратными традициями, которая стоит на страже национальных интересов и безопасности страны.

Дань памяти героям отдал сегодня гвардии старший сержант ВДВ, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Он возложил цветы к памятнику погибшим десантникам 6-й роты. А после поздравил всех с праздником и напомнил слова первого командующего воздушно-десантными войсками.

"ВДВ были, есть и всегда будут самым передовым отрядом резервом верховного главнокомандующего, и мы навсегда запомнили девиз Василия Маргелова, нашего дяди Васи, он говорил очень просто: "Десантник вступает в бой тогда, когда солдат любого другого рода войск считает бой проигранным, на этом мы стояли, стоим и стоять будем", - сказал председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

С ветеранами, военнослужащими ВДВ и молодежью встретился сегодня Владимир Жириновский. Он побывал в одном из центров ДОСААФ Москвы. Лидер ДДПР сообщил, что страна всегда гордилась десантниками, поздравил всех с праздником и отметил уникальность этого рода войск.

"По-моему только у нас такие войска, в зарубежных армиях я не слышал, чтобы были десантные войска. В любой момент в любую точку - это очень важно. Мы видели, как приходилось воевать. И Афганистан, и тем более Кавказ да, и на Балканах тоже", - заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram